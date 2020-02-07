شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل مرانه اليوم دون راحة استعدادا لمواجهة الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه اليوم ،الجمعة، بدون راحة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل 10 فبراير، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 في بطولة الدوري الممتاز، ووفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، يخوض الفريق مرانه غدا عقب صلاة الجمعة، في بداية التحضير لمواجهة الطلائع.

من ناحية أخرى ، يواصل حمدى فتحى، لاعب الفريق تنفيذ جلسات العلاج الطبيعى بعد خضوعه لفحص طبى جديد فى ألمانيا تحت إشراف هيرمان ماير، الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة، ووضع الطبيب الألمانى ماير برنامج علاج طبيعى جديد ينفذه لاعب الأهلى داخل مقر النادى بالجزيرة ضمن المرحلة الأولى من العلاج، وعقب انتهاء مرحلة العلاج الطبيعى يعود حمدى فتحى إلى ألمانيا من جديد لخوض فترة تأهيل تحت إشراف ومتابعة الطبيب المعالج له.

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فيما يتوجه سعد سمير، لاعب الفريق إلى ألمانيا 17 فبراير الجارى، للخضوع لفحص طبى جديد تحت إشراف الطبيب ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس، وحدد الجهاز الطبى بالنادى موعد سفر اللاعب، بالتنسيق مع الطبيب الألماني، للتعرف على آخر مستجدات الجراحة التى خضع لها، والاطمئنان على تحسن حالته، ويضع الطبيب الألمانى فولتر برنامجا جديدا ينفذه اللاعب بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى أعقبت الجراحة ، وخضع سعد سمير لجراحة وتر أكيلس فى ألمانيا بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة بلاتينيوم ضمن دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.