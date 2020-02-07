لكل من اعترض على هدف "أليو ديانج".. هدف زمالكاوي يشبه هدف الاهلي

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تحقيق الفوز الأول له علي "بيراميدز" وفك العقدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 16 من الدوري الممتاز.

وأثار الهدف الثاني للنادي الأهلي حالة من الجدل خاصة بعد اعتراض لاعبي بيراميدز على الحكم "إبراهيم نور الدين" الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه الثنائي رجب بكار أحمد أيمن منصور .

واعترض لاعبي بيراميدز بسبب أن إبراهيم نور الدين أمر بلعب الركلة الركنية وكانت هناك كرة أخرى في الملعب في يد الحارس المهدي سليمان.

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ولكل من اعترض على هدف اليو ديانج ..اليكم "هدف زمالكاوي يشبه هدف الاهلي":-

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