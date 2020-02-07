شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه اليوم ،الجمعة، بدون راحة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل 10 فبراير، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 في بطولة الدوري الممتاز، ووفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، يخوض الفريق مرانه غدا عقب صلاة الجمعة، في بداية التحضير لمواجهة الطلائع.

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من ناحية أخرى ، يواصل حمدى فتحى، لاعب الفريق تنفيذ جلسات العلاج الطبيعى بعد خضوعه لفحص طبى جديد فى ألمانيا تحت إشراف هيرمان ماير، الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة، ووضع الطبيب الألمانى ماير برنامج علاج طبيعى جديد ينفذه لاعب الأهلى داخل مقر النادى بالجزيرة ضمن المرحلة الأولى من العلاج، وعقب انتهاء مرحلة العلاج الطبيعى يعود حمدى فتحى إلى ألمانيا من جديد لخوض فترة تأهيل تحت إشراف ومتابعة الطبيب المعالج له.