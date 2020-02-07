شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
من ناحية أخرى ، يواصل حمدى فتحى، لاعب الفريق تنفيذ جلسات العلاج الطبيعى بعد خضوعه لفحص طبى جديد فى ألمانيا تحت إشراف هيرمان ماير، الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة، ووضع الطبيب الألمانى ماير برنامج علاج طبيعى جديد ينفذه لاعب الأهلى داخل مقر النادى بالجزيرة ضمن المرحلة الأولى من العلاج، وعقب انتهاء مرحلة العلاج الطبيعى يعود حمدى فتحى إلى ألمانيا من جديد لخوض فترة تأهيل تحت إشراف ومتابعة الطبيب المعالج له.
فيما يتوجه سعد سمير، لاعب الفريق إلى ألمانيا 17 فبراير الجارى، للخضوع لفحص طبى جديد تحت إشراف الطبيب ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس، وحدد الجهاز الطبى بالنادى موعد سفر اللاعب، بالتنسيق مع الطبيب الألماني، للتعرف على آخر مستجدات الجراحة التى خضع لها، والاطمئنان على تحسن حالته، ويضع الطبيب الألمانى فولتر برنامجا جديدا ينفذه اللاعب بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى أعقبت الجراحة ، وخضع سعد سمير لجراحة وتر أكيلس فى ألمانيا بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة بلاتينيوم ضمن دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
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