شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: سأحضر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 24 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الأسباني، حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري المقررة يوم 24 من فبراير الجاري .

وكتب تركى آل الشيخ على صفحته بـ«فيس بوك»: «إذا استمر موعد مباراة القمة في يوم ٢٤ فبراير في القاهرة على موعده ومدني الله بالصحة فإن نيتي ان شاءالله احضر الماتش واستمتع مع الجمهور».