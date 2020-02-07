شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: سأحضر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 24 فبراير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الأسباني، حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري المقررة يوم 24 من فبراير الجاري .
وكتب تركى آل الشيخ على صفحته بـ«فيس بوك»: «إذا استمر موعد مباراة القمة في يوم ٢٤ فبراير في القاهرة على موعده ومدني الله بالصحة فإن نيتي ان شاءالله احضر الماتش واستمتع مع الجمهور».
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