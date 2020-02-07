شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يحذر لاعبي الاتحاد من انتفاضة أسوان.. والمنافسة تشتعل بين حراس المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى استعداده لمواجهة أسوان، المحدد لها غدا السبت، ضمن الجولة السابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، ويؤدى الفريق المران الأساسى على ملعبه بسموحة، قبل أن يدخل الفريق معسكره المعتاد ليلة المباراة، وحذر طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد، لاعبيه من انتفاضة فريق أسوان (تماسيح النيل) بعد تحقيقهم لفوزين متتاليين في مواجهة حرس الحدود بالإسكندرية والإسماعيلى على استاد أسوان، مؤكدا أن الفريق الأسوانى من أكثر الفرق التي دعمت صفوفها في الانتقالات الشتوية الأخيرة، ولن تكون المواجهة معه سهلة على الإطلاق، وحرص الجهاز الفنى للاتحاد على علاج الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام الإنتاج الحربى.

وشدد على لاعبيه، لاسيما المهاجمين، بضرورة استثمار أنصاف الفرص لتحقيق الفوز الذي غاب عن الفريق لفترة طويلة محليا وعربيا في الوقت الذي وضحت فيه شراسة المنافسة بين الحارسين محمود الزنفلى الذي أدى مباراة الإنتاج بشكل رائع رغم غيابه الطويل عن المشاركة، وكذلك يسعى عماد السيد إلى استعادة مكانته من جديد في ظل الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها وتسببت في خسارة نقاط مهمة من فريقه في مواجهتى سموحة وبيراميدز.