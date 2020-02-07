شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تحويل استاد القاهرة لأكبر منشأة رياضية اقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحث مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة في أول اجتماع رسمى له أمس بعد قرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتشكيله برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خطة العمل لتطوير الاستاد بعد قرار تحويله إلى هيئة اقتصادية لتحقيق الهدفين الاقتصادى والخدمى لهيئة استاد القاهرة، حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، وهم كل من «اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدكتور عبدالعزيز عبدالتواب هاشم أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، الدكتور حسين عمر أمين أستاذ بجامعة حلوان، المهندس الاستشارى جمال حسن عفيفى، عمر توفيق بلبع رئيس منطقة الجيزة لكرة القدم سابقاً» بالإضافة إلى حضور اللواء على درويش المدير التنفيذي للاستاد، وعدد من المستشارين واستعرض مجلس الإدارة أجندة المباحثات التي تضمنت تقديم ملخص لمشروع الموازنة الخاصة بهيئة استاد القاهرة، والموقف الحالى للهيئة، ومشروعات التطوير المقترحة.

وأكد وزير الرياضة أن استاد القاهرة أصبح هيئة اقتصادية سيتم إدارته بشكل استثمارى لتوفير عوائد ذاتية للإنفاق على الخدمات وتطوير المنشآت الرياضية المتواجدة به، لافتاً إلى الاستفادة من المناطق الخالية المتواجدة داخل هيئة الاستاد من خلال إقامة مشروعات استثمارية عليها خلال الفترة المقبلة بعد الدراسة الوافية من قبل مجلس إدارة الهيئة لتلك المشروعات وأهميتها الاقتصادية. وطالب وزير الشباب والرياضة بالعمل على تحقيق الهدفين الاقتصادى والخدمى لهيئة استاد القاهرة، مع توزيع ملفات العمل على مجلس إدارة الهيئة.

من جهة أخرى كشف صبحى سر إغلاق استاد القاهرة أكثر من مرة لأعمال الصيانة رغم ما تم إنفاقه على تطوير الاستاد خلال البطولة الإفريقية وظهوره بشكل حضارى أبهر العالم كله، وقال وزير الرياضة إن مصر تم إسناد بطولة إفريقيا للكبار لها بوقت قصير للغاية، مما حال دون زراعة النجيل الصيفى، وتم الاكتفاء بمعالجة النجيلة الشتوية، وظهرت بأفضل صورة، ولكن نظرا لاستقبال حفل الافتتاح والختام والبروفات وبعده بطولة إفريقيا للشباب ظهرت بعض البقع، وهو ما أثار علامات الاستفهام، وأوضح أن خبراء من أفضل شركات العالم التي تتولى زراعة نجيلة الاستادات الأوروبية الكبرى ستكون هي المسؤولة عن زراعة النجيل الصيفى الدائم في أبريل المقبل وبعدها سيتم الاكتفاء بعمل زراعة شتوية، ولن تستلزم أكثر من إغلاق الاستاد بعد ذلك سوى مرتين فقط للصيانة لمدة 15 يوما في زراعة النجيلة الصيفية والشتوية.