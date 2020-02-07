شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكو بوطيب لـ«الفيفا» ويطالبه برد قيمة عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجهز مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور شكوى جديدة لتقديمها للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» ضد خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق الذي تم فسخ عقده من جانب النادى، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، بعد تغيب اللاعب لأكثر من شهرين وعدم رده على الإنذارات التي خاطبه فيها النادى بالحضور والالتزام في التدريبات والمباريات، للمطالبة بتعويض مالى ورد اللاعب قيمة عقده عن الموسم الجارى والتى حصل عليها كاملة.

واكد مرتضى منصور، رئيس النادى، أن شكوى ناديه لمطالبة مضمونة بنسبة 100%، خصوصا أنها رد على شكوى اللاعب التي يطالب فيها بباقى مستحقاته عن الموسمين المقبلين، مؤكدا أن بوطيب سيكون ملزمًا برد كل المبالغ المالية التي حصل عليها من النادى من قيمة عقده هذا الموسم. وتابع: «بوطيب حصل على كل مستحقاته حتى تاريخ الفسخ الذي قام به محامى النادى الإيطالى والمحامى أحمد عبدالفتاح المفوضان من النادى لدى الفيفا والمحكمة الرياضية»، مشيرا إلى أن تجاهل بوطيب للإنذارات المتكررة التي تم إرسالها له على مدار شهرين بمقر سكنه المثبت بالعقد كعنوان للمخاطبات، وعدم خضوعه للكشف من جانب اللجنة الطبية المخصصة له، منحا الزمالك الشرعية في فسخ العقد بشكل قانونى لدى الفيفا.

وأشاد رئيس القلعة البيضاء بدور المحامى الإيطالى الذي سبق ونجح في الفوز بقضية جروس، المدير الفنى السابق، وشدد «منصور» على أن ما كان يحدث في عهود ماضية لم ولن يتكرر في عهده بعدما تكبد النادى أكثر من 200 مليون جنيه مستحقات للاعبين أجانب تعاقد معهم مجلس ممدوح عباس.

من جهة أخرى، يحسم مجلس الإدارة، خلال ساعات، قراره النهائى بشأن سفر بعثة الفريق الكروى الأول لقطر بطائرة خاصة لخوض مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى، مؤكدا أن النادى أنهى اتفاقه مع شركة الطيران الخاصة، وتم توقيع عقد استئجار الطائرة التي سيسافر بها الفريق، إلا أن الأمر يتوقف الآن على إذن الهبوط المباشر في مطار الدوحة في ظل إغلاق المجال الجوى بين القاهرة والدوحة، مؤكدا أنه عقد جلسة مع إسماعيل يوسف، عضو المجلس ورئيس البعثة، وكلفه بمتابعة هذا الملف ومحاولة إنهائه في أقرب وقت ممكن للتسهيل على البعثة في السفر قبل المباراة، خصوصا أن الفريق سيتوجه من قطر إلى الإمارات مباشرة.

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في شأن آخر، افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه مجلس الإدارة وقدامى ورموز النادى أمس الجيم الجديد بالنادى على مساحة 1200 متر من طابقين، أحدهما للسيدات ومثله للرجال.

يأتى هذا فيما ساد الارتياح بعد الفوز على حرس الحدود بثنائية أمس ويواصل الفريق الكروى الأول تدريباته اليوم الجمعة استعدادا لمباراته المقبلة أمام الإسماعيلى، والمقرر لها الأحد القادم بالجولة السابعة عشرة من الدورى الممتاز، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا للمبيت به ليلة المباراة.

وحرص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على وضع فقرة تدريبات إضافية لأحمد سيد «زيزو» وطارق حامد بالجرى حول الملعب لرفع معدلات اللياقة البدنية، وفضل الجهاز الفنى عدم مشاركة الثنائى في التدريبات الجماعية بسبب خوضهما لقاء أمس أمام حرس الحدود، فيما غاب محمود حمدى «الونش» مدافع الفريق عن تدريبات الفريق بإذن من الجهاز الفنى.

ويغيب اللاعب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلى المقرر لها الأحد القادم بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ إنذارات. وحصل محمود عبدالرازق «شيكابالا» على راحة أيضا من التدريبات الجماعية بسبب إصابة عضلية أبعدته عن المشاركة في مباراة حرس الحدود الأخيرة، وسيتم تخصيص برنامج تأهيلى للاعب بداية من مران اليوم لتجهيزه للمباريات المقبلة.

من جانبه أبلغ اتحاد كرة القدم إدارة النادى أن مباراة القمة ضمن مسابقة الدورى الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالى في موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبى على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا.