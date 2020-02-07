شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة الثأر و«سوبر فبراير» يشعلان دوري الأبطال الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اهتمت وسائل الإعلام التونسية بنتيجة قرعة الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أوقعت الزمالك في مواجهة قوية مع حامل اللقب الترجى التونسى، بينما سيكون الأهلى في مواجهة ثأرية من العيار الثقيل أمام صن داونز الجنوب إفريقى، حيث انتصر الأخير على المارد الأحمر بخماسية نظيفة في النسخة الماضية.. وسيواجه الفائز من مباراة الرجاء ومازيمبى المنتصر من موقعة الزمالك والترجى في الدور نصف النهائى، فيما سيقابل الفائز من مباراة الأهلى وصن داونز نظيره المتأهل من مواجهة الوداد والنجم الساحلى. وحظيت مواجهة الأبيض مع الترجى باهتمام وسائل الإعلام في البلدين، حيث من المنتظر أن يصطدم الأبيض بالترجى في نهائى السوبر الإفريقى في الدوحة 14 فبراير الجارى ثم يصطدمان ذهابًا وإيابًا في ربع النهائى من دورى أبطال إفريقيا (29 فبراير و6 مارس). واستهلت صحيفة الصباح التونسية تقريرها الرئيسى بعنوان «الترجى يتطلع لكسر سلسلة سلبية من 4 مواجهات متتالية»، وذكرت أن الفريقين سبق أن تقابلا في 6 مباريات في رابطة أبطال إفريقيا في شكليها القديم والحديث، حقق خلالها الترجى الرياضى فوزا واحدا في إياب الدور النهائى لنسخة 1994، في حين تفوق الزمالك في مناسبتين مقابل ثلاثة تعادلات.

وبالعودة إلى تاريخ هذه المواجهات، تقفز إلى أذهان جماهير فريق باب سويقة ملحمة المنزه 1994 حين نجح الترجى في تدوين اسمه في سجل مسابقة كأس إفريقيا للأندية للمرة الأولى بفضل انتصاره إيابا 3-1، من بينها ثنائية للمدافع الراحل الهادى بلرخيصة، وذلك بعد أن حسم التعادل السلبى جولة الذهاب على ملعب القاهرة. ومنذ هذا الانتصار، عجز الترجى الرياضى عن الإطاحة بالزمالك خلال أربع مباريات في رابطة أبطال إفريقيا بعد أن تعادل في نسخة 2001 ضمن مرحلة المجموعات في لقاء الذهاب بالمنزه بهدف في كل شبكة ثم انقاد إلى الخسارة في الإياب بالقاهرة بهدف نظيف قبل أن يتكرر السيناريو ذاته في نسخة 2005 ضمن دور المجموعات أيضا، إذ حكم التعادل لقاء الذهاب في القاهرة 1-1 بهدف للمدرب الحالى معين الشعبانى، لكن الزمالك فاز في جولة الإياب برادس 2-1. كما التقى الفريقان في دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال العرب في شكلها القديم سنة 2004 وآلت الكلمة الأخيرة للزمالك الذي تغلب ذهابا في مصر بثلاثية دون رد وإيابا في تونس 2-1. وقبل الصدام القوى بينهما في ربع نهائى رابطة أبطال إفريقيا هذا الشهر، سيضرب الفريقان موعدا يوم 14 فبراير الحالى على الأراضى القطرية في إطار السوبر الإفريقى، باعتبار أن الترجى حامل لقب رابطة أبطال إفريقيا 2019 والزمالك حاصل على كاس الكونفدرالية الإفريقية لنفس العام. يذكر أن الفريقين يعتبران من أكثر الأندية الإفريقية تتويجًا برابطة أبطال إفريقيا بـ5 ألقاب للزمالك، آخرها 2002، و4 ألقاب للترجى آخرها 2019. من جهته، أكد عثمان نجار، المدرب العام للترجى التونسى أن مواجهة الزمالك في دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا مهمة جدا وصعبة. وقال «نجار» في تصريحات إعلامية: «مواجهة الزمالك في دورى الأبطال صعبة، ومواجهاتنا مع الأشقاء المصريين دائما تكون قوية». وأضاف: «الصدام مع الزمالك لا يقل قوة عن الأهلى، ونعرف كل كبيرة وصغيرة عن النادى الأبيض». على الجانب الآخر، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى عقب وقوع الأهلى في مواجهة ثأرية مع صن دوانز الجنوب إفريقى في ربع نهائى البطولة. وطالبت جماهير الأحمر لاعبيها بضرورة إقصاء المنافس ورد الاعتبار على نتيجة النسخة الماضية، خاصة أن ظروف الفريق الحالية تختلف عن الماضى، كما تفاعل وائل جمعة، نجم الأهلى السابق، مع القرعة ونشر تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» تعليقا، قائلا: «فرصة وجاتلك يا أهلى.. نفتكر الوعد ونكون قد الوعد.....وكلنا معاك يا أهلى»، مطالبا اللاعبين بالثأر مما حدث في الموسم الماضى. من جهته، أكد خالد على، المنسق الإعلامى لصن داونز الجنوب إفريقى، صعوبة مواجهة الأهلى. وقال على في تصريحات صحفية: «صن داونز طموحاته كبيرة، حيث يسعى للتتويج بلقب دورى الأبطال وحصد مركز متقدم في كأس العالم للأندية».