شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الحدود: ركلة جزاء الزمالك غير صحيحة.. العشري لم يتجاوز في حق الحكم.. ولعنة الإصابات تطارد الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد حليم المدرب العام لفريق حرس الحدود أن حكم مباراة الفريق مع الزمالك احتسب ركلة جزاء غير صحيحة على فريقه، وبشهادة الجميع فإن الحكم أخطأ.

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وأضاف أن الحدود حاول العودة مرة أخرى إلى أجواء المباراة، وأتيحت للفريق فرصة إدراك التعادل لكن لم تكلل بالنجاح ليستفيد منها الزمالك ويسجل الهدف الثانى، والذى أخرج اللاعبين عن تركيزهم.

وعلق حليم على قرار طرد طارق العشرى، قائلا: ما حدث أن بين الشوطين تحدث العشرى مع الحكم محمد يوسف عن قرار ركلة الجزاء وبعدها تدخل الحكم المساعد وتطور الأمر بعد توجيه الأخير الانتقادات للعشرى ليرد عليه بأنه لا يجوز أن تتكلم بهذا الشكل ويحصل المدرب على الكارت الأحمر، وأثر ذلك بالسلب على لاعبينا وأخرجهم عن تركيزهم.

ورفض العشرى الامتثال لقرار الحكم في البداية ونزل مع فريقه إلى دكة البدلاء ورفض مغادرة مقاعد البدلاء مع بداية الشوط الثانى. ورفض الحكم بدء الشوط الثانى إلا مع مغادرة العشرى الملعب مباشرة، وبعد مرور أكثر من 15 دقيقة، امتثل العشرى لقرار الحكم ورافق مراقب المباراة إلى خارج المستطيل الأخضر. وتابع حليم أن الفريق يعانى من كثرة الإصابات قبل مواجهته الجونة الأحد المقبل حيث يعانى محمد أسامة ومحمد الشبينى ومحمد سليم وعمرو الحلوانى من الإصابة، فضلا عن حصول

3 لاعبين على الإنذارات. وواصل: نواجه سوء حظ في الغيابات لكننا نثق في باقى اللاعبين

وقدرتهم على الظهور بمستوى جيد، وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة.