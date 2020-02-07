شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يدرس بيع أوباميانج خلال الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن احتمالية انتقال المهاجم الجابونى إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب رغبة إدارة النادى الإنجليزى بيع عدد من لاعبيه حتى يتمكن من عقد صفقات بالميركاتو الصيفى.

وأضافت الصحيفة أن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، يخطط لصنع ثورة في الفريق خلال الصيف المقبل، لا سيما في حالة الفشل في المشاركة بالبطولات الأوروبية.

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وأوضحت أن أرتيتا يأمل في بقاء أوباميانج مع الفريق، لكن موقف إدارة آرسنال واضح للغاية بأنه لا مجال لرحيل أي لاعب مجانًا، لا سيما أن المهاجم الجابونى كلف النادى 60 مليون إسترلينى.

وقالت الصحيفة إن عقد أوباميانج ينتهى في صيف 2021، ومفاوضات التجديد بين الطرفين مؤجلة إلى الصيف المقبل، لمعرفة الوضع المالى للنادى في ذلك الوقت.

وتابعت الصحيفة أن أوباميانج يرفض البقاء في آرسنال وخوض موسم آخر خارج دورى أبطال أوروبا، كما أن المهاجم الجابونى يدرك اهتمام برشلونة الكبير بضمه.