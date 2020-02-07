شكرا لقرائتكم خبر عن إريكسن يكشف كواليس انضمامه إلى إنترميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كريستيان إريكسن، لاعب وسط إنتر ميلان، أنه انضم للنيراتزورى مؤخرا من أجل إحداث الفارق، وكسر هيمنة يوفنتوس والفوز بلقب الاسكوديتو.

وقال إريكسن، خلال حوار مع صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية: «يوفنتوس يفوز منذ فترة طويلة، نحن نريد تغيير الأشياء، وهذا ما جئت من أجله».

وأضاف: «لقد تحدثت مع (المدرب) كونتى مرة قبل وصولى إلى ميلان، وكان مباشرًا جدًا معى، أخبرنى كيف يرانى كلاعب وماذا يريد منى في الملعب، مع وبدون الكرة».

وتابع الدولى الدنماركى: «كل شىء أكثر تنظيمًا هنا، حصص كونتى التدريبية صعبة للغاية، لكننى مستعد لها.. أريد أن ألعب حيث يمكننى الحصول على الكرة، لا يهم أين، لكن يجب أن أبقى في منتصف الملعب لصنع شىء ما».

وواصل: «كونتى يلعب بثلاثة لاعبين في المنتصف، وهذا أمر مختلف قليلا، لكن الشىء الأكثر أهمية أن يكون لديك إمكانية الإبداع».

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وعن الضغوطات، قال إريكسن: «لا أشعر بثقل المسؤولية، خلال سنواتى الأخيرة في توتنهام والدنمارك، دائمًا ما كانوا يحملوننى المسؤولية، أنا معتاد على ذلك».

وأردف: «لا شىء تغير في إنتر، أريد أن أكون اللاعب الذي يحدث الفارق، أنا بحاجة إلى وقت.. أحب كل شىء في كرة القدم باستثناء الخسارة».

وبخصوص ديربى ميلانو المقرر الأحد المقبل، صرح: «رأيت بعض المباريات على شاشات التلفاز من قبل، لكنى سألعب فيه الآن، وسيكون الأمر مختلفا تماما، أتوقع جوا مختلفا عن لندن.. أعتقد أن الملعب بأكمله سيغنى، وسيكون هناك الكثير من الضجيج».

وحول مواجهة زلاتان إبراهيموفيتش، قال: «أنا وزلاتان مختلفان للغاية، إنه معتاد على مثل هذه المباريات، لكننى سأشارك لأول مرة».

وعما يخيفه في ميلان، أجاب إريكسن: «صديقى سيمون كاير، لقد تحدثت معه كثيرا.. لكن ليس هناك شىء يخيفنى، نحن في وضع ومكان أفضل، إلا أن كل شىء قد يحدث في الديربى».

كان النجم الدنماركى قد انضم إلى صفوف إنتر ميلان قادمًا من توتنهام الإنجليزى مقابل 20 مليون جنيه إسترلينى حيث كان ينتهى تعاقده مع السبيرز في نهاية الموسم الجارى، وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى رغبة ريال مدريد الإسبانى في الحصول على خدمات اللاعب بناء على رغبة فلورنتينو بيريز.