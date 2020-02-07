شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يحدد موعد عودة «هاري كين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث جوزيه مورينيو، المدير الفنى لتوتنهام الإنجليزى، عن موعد عودة مهاجم الفريق هارى كين، حيث يغيب حاليا بعدما خضع لجراحة من أجل علاج تمزق في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال مورينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، إن هارى كين مهاجم إنجلترا قد يعود للمشاركة مع الفريق في آخر مباراتين بالدورى الإنجليزى في بداية مايو المقبل.

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وخضع كين للجراحة في يناير وقال توتنهام وقتها إنه سيعود للمران في إبريل بعد إصابته خلال الخسارة 1/0، أمام ساوثهامبتون في أول أيام العام الجديد.

وقال مورينيو: «آخر مباراة على أرضنا ضد ليستر، ربما نحتاجها من أجل شىء ما. قد نكون في المركز الرابع أو الخامس أو السادس، ربما يساعدنا في هذه المواجهة الأخيرة».

وأضاف: «كل شىء على ما يرام. يخضع للعلاج ولا يوجد ضغوط أو انتكاسات. من الأفضل ألا نضع الكثير من التوقعات أو أي نوع من الضغط عليه. لنرى ما سيحدث». وفى إشارة إلى مواجهة ليستر في التاسع من مايو والمباراة الأخيرة لتوتنهام في الدورى هذا الموسم خارج الديار ضد كريستال بالاس في 17 من الشهر ذاته، قال مورينيو: «أعتقد أن كين يمكنه اللعب في هاتين المباراتين». وسيغيب كين عن مباريات إنجلترا الودية استعدادا لبطولة أمم أوروبا 2020 ضد إيطاليا والدنمارك في مارس المقبل، ولكن من المفترض أن يعود قبل مواجهة النمسا ورومانيا في بداية يونيو قبل المباراة الافتتاحية للفريق في المجموعة الرابعة ضد كرواتيا باستاد ويمبلى في 14 من الشهر ذاته.