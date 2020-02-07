شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يكشف موعد اعتزاله كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد البرتغالى كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، على أن بإمكانه مواصلة لعب كرة القدم حتى بلوغ 40 عاما، بعدما أتم، الأربعاء، عامه الـ35.

وأكد رونالدو، في تصريحات لصحيفة «ماركا»، أنه لن يتوقف عن ممارسة الكرة إلا إذا كان يفتقر إلى الحافز، وأن اعتزاله لن يكون بسبب مشكلة جسدية.

وقال الدون: «الكثير من الأمور ستحدد موعد اعتزالى: ما أشعر به، حافزى، لأن ذلك لن يرجع لمشكلة جسدية». وأضاف: «أنا أعامل نفسى بشكل جيد وأعتقد أننى أستطيع اللعب حتى 40 عامًا، أهم عامل بصراحة هو الجانب النفسى، هذا ما سيحدث الفارق».

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وتابع رونالدو: «عمومًا، كل شىء له بداية ونهاية، لذلك لن أستمر مدى الحياة، منطقيًا يكفى هذا، لكننى مازلت أشعر بالقوة الكافية لمواصلة الفوز بألقاب مهمة».

في سياق آخر، أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية حكما يقضى بدفع شركة منظمة لمباراة محلية تعويضا لاثنين من مشجعى كرة القدم بسبب عدم مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة ودية مع فريقه يوفنتوس، كان من المفترض أن يشارك فيها أمام الفريق المحلى في كوريا الجنوبية، وفقا لإعلان سابق.

وعلم المشجعون من الإعلان أن مهاجم البرتغال سوف يلعب 45 دقيقة على الأقل أمام فريق يضم جميع نجوم اللعبة في الدورى الكورى الجنوبى في يوليو الماضى، لكن رونالدو لم يغادر مقاعد البدلاء للمشاركة في المباراة كما كان متوقعا من المشجعين. وألزمت المحكمة الشركة المنظمة لتلك المباراة، وهى شركة «فاستا»، بدفع تعويض قدره 371 ألف وون، (نحو 240 جنيها إسترلينيا) لمشجعين اثنين.

وقال المحامى كيم مين كى إن المبلغ يشمل 300 ألف وون (194 جنيها إسترلينيا) تعويضا عن «الألم النفسى» الذي تسببت فيه الواقعة.