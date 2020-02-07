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ماركوس يستعين بالحزام الطبي للمشاركة في التدريبات

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتقرب الجهاز الفنى لفريق مانشستر يونايتد، نتيجة المحاولة التي أجراها الطاقم الطبى مع ماركوس راشفورد، مهاجم اليونايتد لتعجيل عودته للتدريبات.

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وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطور جديد يسهل من عودة ماركوس للمستطيل الأخضر، بعدما ارتدى اللاعب حزاما طبيا كمحاولة للعودة للتدريبات قبل نهاية الموسم الجارى. ويعانى راشفورد حاليًا من إصابة في الظهر، ومن المتوقع أن يغيب عن المباريات حتى شهر إبريل المقبل، وينتظر أن يقدم الطاقم الطبى تقريرا عن تطور حالة اللاعب إسبوعيا. وأشارت التقاير الطبية إلى أن الحزام الطبى يساعد راشفورد على الحركة، وسهل من سفر اللاعب إلى ميام مؤخرا.

وأوضحت أن مسؤولى مانشستر يونايتد يأملون في أن يتم حل مشكلة راشفورد الطبية من خلال الراحة، ودون الحاجة لتدخل جراحى.

وكانت الفحوصات الأخيرة التي أجراها راشفورد أظهرت قدرة اللاعب على الحركة ستتطور خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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