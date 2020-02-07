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ميونيخ يجدد مفاوضاته للتعاقد مع ليروي ساني

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتزم نادى بايرن ميونيخ الألمانى تجديد مفاوضاته مع إدارة مانشستر سيتى الإنجليزى للحصول على خدمات الدولى ليروى سانى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن الألمانى الدولى ليروى سانى لا يزال يطمح إلى الانتقال لبايرن ميونيخ.

وكتبت صحيفة «شبورت بيلد»، الألمانية ، أن جناح مانشستر سيتى الإنجليزى المصاب حاليا أبلغ نيته بهذا. وسعى بايرن إلى ضم سانى الصيف الماضى لكنه أُصِيْب بتمزق في الرباط الصليبى في القدم اليمنى مطلع أغسطس الماضى، وخضع لعملية جراحية، ومنذ ذلك التاريخ يعمل سانى على العودة إلى الملاعب. ويستمر عقد سانى مع مانشستر حتى صيف 2021. وكان مانشستر سيتى طلب 150 مليون يورو من بايرن للموافقة على انتقاله إلى النادى البافارى. ولم تصدر تصريحات رسمية بعد حول احتمال انتقال سانى إلى بايرن.

وبحسب صحيفة «شبورت بيلد»، يُعْتَقَد أن تغيير مدير أعمال سانى قد ترك أثره على المفاوضات المحتملة بين الجانبين.

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