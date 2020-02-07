شكرا لقرائتكم خبر عن رُعب في اليابان بسبب مخاوف إلغاء الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رئيس اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو 2020، توشيرو موتو، «قلقه الشديد» إزاء انتشار فيروس كورونا الجديد، وتأثيره المحتمل على الحدث الرياضى.

وجاء تعليق موتو أثناء اجتماع تنسيق روتينى انعقد بطوكيو، مع اللجنة البارالمبية الدولية، حيث تم بحث انتشار فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، مع تبقى أقل من ستة أشهر على انطلاق دورتى الألعاب الأولمبية والبارالمبية بالعاصمة اليابانية.

وقال رئيس اللجنة المنظمة، في تصريحات نقلتها قناة (إن إتش كى) اليابانية «إننى قلق للغاية إزاء انتشار مرض كورونا الجديد المعدى، لأنه قد يؤثر على أجواء وزخم تنظيم الألعاب، أتمنى أن ننهى هذا الأمر في أقرب وقت».

من جانبه، أعرب المتحدث باسم اللجنة البارالمبية الدولية، كريج سبينس، عن «كامل الثقة» في أن السلطات اليابانية ومنظمة الصحة العالمية «ستتخذان كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الوضع».

يشار إلى أن محافظة طوكيو، يوريكو كويكى، كانت قد كذبت الأسبوع الماضى الشائعات، بشأن إمكانية الأخذ في الاعتبار إلغاء الأوليمبياد.

من جانبها، اتخذت الحكومة اليابانية عدة إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس، مثل منع دخول أشخاص سافروا مؤخرا لمدينة ووهان، في الوقت الذي تدرس فيه مد هذه القيود لمناطق أخرى بالصين.

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ومن المقرر أن ينعقد اجتماع بين وزارة الصحة اليابانية، واللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو 2020، إلى جانب مؤسسات أخرى معنية، أواخر الأسبوع الجارى، من أجل تحليل الأوضاع وبحث حلول وقائية.

وستنطلق الدورة الأولمبية في 24 يوليو المقبل، وستستمر حتى التاسع من أغسطس، بينما ستقام الدورة البارالمبية بين 25 أغسطس والسادس من سبتمبر.

وحتى الآن، سجلت اليابان 33 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، دون وقوع أي حالات وفاة.

وأعلنت السلطات الصينية ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا الجديد إلى 425، فيما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 20 ألفا و438 حالة.

وفى نفس السياق، قرر الاتحاد الآسيوى لكرة القدم في اجتماعه الطارئ، الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة ممثلين عن ستة اتحادات وطنية مشاركة في النسخة الحالية من دورى أبطال آسيا عن منطقة الشرق- تأجيل مباريات الأندية الصينية في الجولات الثلاث الأولى من المسابقة، وكان الاتحاد الآسيوى قرر نهاية يناير الماضى إجراء تعديل مواعيد مباريات الأندية الصينية، بحيث تقام أول ثلاث جولات خارج ملاعبها، لكن بعد ذلك قامت بعض الحكومات ومن بينها أستراليا بوضع قيود جعلت من المستحيل سفر الأندية الصينية لخوض هذه المباريات خوفا من نقل الفيروس إلى أراضيها.

وأضاف الاتحاد الآسيوى أنه تقرر أيضا حال إمكانية إقامة مباريات للأندية الصينية بحسب الجدول الأصلى، فإنها تقام كما هو مقرر، وبالتالى فإن مباراة تشيانجراى يونايتد التايلاندى مع بكين ستقام في الجولة الثانية في موعدها الأصلى يوم 18 فبراير 2020، وذلك لأن بكين يقيم حالياً معسكراً تدريبياً في كوريا الجنوبية، وبالتالى فإنه غير خاضع لمعايير العزل الطبى.

وتابع بيان الاتحاد الآسيوى أنه ستتم مراقبة وضع انتشار فيروس كورونا عن قرب، حيث تم اقتراح إعادة جدولة مباريات الأندية الصينية لتقام في شهرى إبريل ومايو 2020، وتم اقتراح إقامة مباريات دور الـ16 لمنطقة شرق آسيا يومى 16 و17 يونيو والإياب يومى 23 و24 يونيو.

وقد اتفق الممثلون المشاركون على تحديد الموعد النهائى لتقييم الوضع بمدة 21 يوماً قبل إقامة أي مباراة، وإذا تقرر عدم إمكانية إقامة المباراة حسب الموعد المقترح، فإن النادى المضيف يحتاج لترشيح ملعب محايد قبل 14 يوما على الأقل من موعد المباراة.