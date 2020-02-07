شكرا لقرائتكم خبر عن خطة نارية من تشيلسي في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن تشيلسى يستعد لدخول الانتقالات الصيفية بقوة، بعدما قرر عدم الإنفاق في الشتاء.

كان تشيلسى معاقبا من قبل فيفا بالمنع من إبرام صفقات جديدة في فترتى قيد، لكنه استأنف ضد القرار ليتم تخفيض العقوبة إلى فترة واحدة كانت في الصيف الماضى. وقالت الصحيفة إن تشيلسى خصص 180 مليون يورو لتدعيم الفريق في الصيف المقبل، بناء على رغبة فرانك لامبارد، لاسيما بعد الموسم المميز الذي حققه في بداية ولايته التدريبية مع البلوز. وأشارت إلى أن الهدفين الرئيسيين للبلوز هما جادون سانشو، جناح بوروسيا دورتموند، وموسى ديمبلى، مهاجم ليون، مع وجود اهتمام بالألمانى تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج. وتسعى إدارة تشيلسى بهذا الأمر للوفاء بوعدها لفرانك لامبارد، المدير الفنى، فيما يخص دعم الفريق.

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ولم تدعم الإدارة صفوف الفريق في يناير الماضى، ليضطر لامبارد للإبقاء على أوليفييه جيرو، مهاجم البلوز.

ورغم ارتباط تشيلسى بضم بعض الأسماء التي تنتهى عقودها بنهاية الموسم الجارى مثل إدينسون كافانى، لاعب سان جيرمان ودرايس ميرتينز، نجم نابولى، فإن الميركاتو الشتوى انتهى دون أي تغييرات. وأوضح التقرير أن ديمبلى أثار إعجاب مسؤولى تشيلسى ويفضلونه على تيمو فيرنر.

أما الهدف الأكبر فهو جادون سانشو، والذى يعتبر خليفة ويليان، الذي ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى، ومن المرجح رحيله. ومن المتوقع أن تكلف صفقة سانشو وحدها خزينة تشيلسى، ما لا يقل عن 100 مليون يورو.