شكرا لقرائتكم خبر عن «فينوس وليامز» تشارك في بطولة مونتيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ستشارك النجمة الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز، في بطولة مونتيرى المكسيكية المفتوحة للتنس، والتى ستقام خلال الفترة من 29 فبراير الجارى وحتى 8 مارس المقبل، والتى ستشهد عودة النجمة البلجيكية السابقة كيم كليسترز للملاعب بعد غياب 8 سنوات.

وأعلن مدير البطولة، إيرنان جارثا، مشاركة الشقيقة الكبرى في عائلة وليامز، التي بعثت برسالة لجماهير البطولة، أقرت خلالها بشعورها بالإثارة للمشاركة لأول مرة في البطولة.

وتحتل صاحبة الـ 39 عاما، التي فازت أيضًا بلقبين في بطولة أمريكا المفتوحة، المركز الـ 66 في التصنيف العالمى.

ويبلغ إجمالى جوائز البطولة 265 ألف دولار، وستشهد مشاركة نجمات التنس في الوقت الحالى مثل البريطانية جوانا كونتا، والأمريكية سلون ستيفنز.

كما ستشهد البطولة عودة بعد غياب طويل للنجمة البلجيكية السابقة كيم كليسترز (36 عاما).

Advertisements

وعلى صعيد الرجال، سيشارك فليثيانو لوبيز وبابلو أندوخار، بالإضافة للفرنسى أدريان مانارينو، والأسترالى برنارد توميتش.

على جانب آخر، تستعد الأمريكية صوفيا كينين، لبدء حملتها لانتزاع لقب بطولة سوق دبى الحرة للتنس، والتى تنطلق منافساتها في 17 فبراير الجارى، وذلك بعد تتويجها السبت الماضى، بأول لقب لها في بطولات جراند سلام، في أستراليا المفتوحة.

ووصلت كينين إلى الدور الثالث لبطولة دبى العام الماضى، عندما كانت في التصنيف 37 عالميا، وها هي تعود إلى دبى مصنفة سابعة على العالم، بعد إنزالها الهزيمة بالإسبانية جاربين موجوروزا، في نهائى مثير بملبورن.

وتتلقى كينين التدريب على يد والدها ألكساندر، الذي هاجر إلى أمريكا من روسيا في عام 1987، واكتسب خبرته من خلال مشاهدة مدربى التنس الآخرين.

وقال كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لسوق دبى الحرة: «كان الأمر واضحا منذ بعض الوقت، أن صوفيا كينين في طريقها إلى أن تصبح بطلة». وأضاف صلاح تهلك، مدير البطولة: «نهنئ صوفيا على الفوز الرائع الذي حققته في ملبورن، ومن الممتع أن نتابع كيف ستتابع هذا النجاح في دبى».

وستقام بطولة السيدات، خلال الفترة من 17 إلى 22 فبراير الحالى، وتشارك فيها، إضافة إلى صوفيا كينين، بطلات الجراند سلام، أشلى بارتى، سيمونا هاليب، بيانكا أندريسكو.

وهذا إلى جانب إيلينا سفيتولينا، بطلة دبى مرتين، وبيليندا بنتشيش، حاملة اللقب، وكارولينا بليسكوفا، الفائزة بلقب بطولة بريسبن أخيرا.