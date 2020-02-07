شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى ينهى الاستعداد لمواجهة المقاصة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى اليوم الجمعة فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمباراته مع مصر المقاصة والمقرر لها السابعة والنصف مساء غداً السبت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام، حيث يخوض الفريق تدريبه الرئيسى على ستاد المصانع الحربية على أن يعلن بعدها المدير الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة ، ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في سبعة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

واستطاع أحمد شديد قناوى لاعب فريق الإنتاج الحربى أن يسطر اسمه فى ذاكرة التاريخ الكروى، بعد أن عادل الرقم القياسى لحسن الشاذلى نجم الترسانة السابق فى العصر الذهبى، كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى، برصيد 119 مباراة.

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وكانت آخر مباراة شارك فيها قناوى مع فريقه والتى عادل بها رقم أسطورة الشواكيش، أمام الاتحاد السكندرى بالجولة السادسة عشرة من البطولة المحلية، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويسعى أحمد شديد أن يتخطى رقم الشاذلى من خلال المباراة المقبلة لفريقه، حيث يلتقى الإنتاج مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشر ليصل إلى المباراة رقم 120 فى مسيرته الكروية، التى يشارك بها على التوالى ، على أن تكون مباراة مصر المقاصة هى بوابة لاعب الانتاج الحربى للانفراد بالرقم القياسى فى المشاركة بالمباريات على التوالى.

أحمد شديد قناوى أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلى، صعد للفريق الأول فى يونيو 2005، ثم انتقل إلى النادى المصرى البورسعيدى لمدة ثلاثة أعوام وأدى خلالها مباريات جيدة، حيث شارك فى 95 مباراة سجل 12 هدفاً وصنع 16 لزملائه أدت لعودته مجددًا للنادى الأهلى عام 2011، وشارك شديد قناوى مع المارد الأحمر فى 107 مباريات، سجل هدفين وصنع 12 هدفًا.

وبعد ثلاثة مواسم مع الأهلى قرر النادى الاستغناء عنه فى يوليو 2014، لينتقل بعدها لصفوف طلائع الجيش وشارك معه فى 61 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 8 أهداف، قبل أن يرحل إلى نادى أسوان فى أغسطس 2016 لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال حر، وشارك فى 34 مباراة وصنع 7 أهداف ولم يسجل، وقرر الرحيل بعد هبوط أسوان للقسم الثانى لينتقل لصفوف الإنتاج الحربى وشارك حتى الآن فى 86 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 19 هدفا.