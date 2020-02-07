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ديمبيلي يخضع لعملية جراحية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي حامل لقب لكرة القدم اليوم الخميس أن لاعبه عثمان ديمبيلي سيخضع لعملية جراحية يوم الثلاثاء المقبل في فنلندا، إثر إصابته في عضلات الفخذ.

وأشار النادي إلى أن ديمبيلي، الذي تعرض لعشر إصابات خلال مسيرته مع برشلونة الذي انضم إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في عام 2017 مقابل 105 ملايين يورو (115 مليون دولار)، قد يغيب حتى نهاية الموسم.

وذكر برشلونة في بيان: بمجرد إجراء العملية الجراحية، سيجرى الإعلان عن أي معلومات تتوفر بشأن الفترة التقريبية لتعافيه.

وفي حالة تأكد غياب ديمبيلي لأكثر من خمسة أشهر، سيجرى السماح لبرشلونة بالتعاقد مع لاعب يحل مكانه، كحالة طارئة، من داخل إسبانيا، وقد ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن أنخيل رودريغيز مهاجم خيتافي هو المستهدف من قبل برشلونة.

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