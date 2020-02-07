اتحاد التنس يطلق كأس الجاليات اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء اليوم بطولة الجاليات للتنس التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس في نسختها السادسة والعشرين بالتعاون مع نادي النصر ليجرلاند، وتقام على ملاعبه في دبي ويبلغ مجموع جوائزها 40 ألف درهم، وتشارك فيها 8 منتخبات تمثل الجاليات المقيمة في دولة الإمارات، وتقام بنفس نظام كأس ديفيز.

وأسفرت القرعة التي نظمتها إدارة المسابقات في اتحاد التنس عن تواجد منتخب الإمارات (أ) وبلجيكا والهند وبريطانيا في المجموعة الأولى، وكل من منتخبات تونس وفرنسا وسوريا والإمارات (ب) في المجموعة الثانية، وتقام المنافسات بنظام دوري المجموعات من دور واحد قبل أن يلتقي الأول والثاني من كل مجموعة بطريق المقص في نصف النهائي.

ويشارك في المنافسات لاعبون مميزون ممن سبق نيلهم التصنيف الدولي، وتشهد البطولة حضوراً جماهيرياً لكونها تحظى بدعم جمهور الجاليات في الدولة.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس أن كأس الجاليات يحظى باهتمام ودعم كبيرين من قبل مجلس الإدارة وبتوجيهات من الشيخ حشر آل مكتوم لأهمية ديمومة التواصل مع الجاليات من مختلف الدول والجنسيات المتواجدة في الدولة لدورهم المميز في إثراء رياضة التنس في الإمارات، مضيفاً: «نتطلع من تنظيم هذه البطولة والتي تعد إحدى أقدم البطولات التي تنظم في الدولة إلى أن تكون فرصة للاحتكاك بين اللاعبين وأن يحظى مدربوها بفرص حقيقية لاستكشاف المواهب»، مقدماً شكره لفريق عمل الاتحاد من منظمين ومحكمين وإداريين لدورهم بإنجاح المنافسات.