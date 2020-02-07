حتا يعبر كلباء برأسية المدافع جوس سانتوس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

استرد حتا لغة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الثماني الماضية، بالفوز الذي انتزعه من مضيفه اتحاد كلباء، بهدف وحيد حمل توقيع البرازيلي سانتوس خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب كلباء.

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وبهذا الفوز يرفع «الإعصار» رصيده إلى 12 نقطة ويشعل صراع المؤخرة، فيما ضاعفت الخسارة الجديدة من معاناة الفريق الكلباوي خلال الجولات الثلاث الأخيرة، وتجمد رصيده عند ال13 نقطة.

سيطر كلباء على أغلب مجريات اللعب في الشوط الأول، لكنه افتقد في الكثير من الأحيان للفاعلية الهجومية في ظل سلبية مهاجميه بدءاً بالتوجولي مالابا إلى جانب الثنائي الجديد أندرسون وجوميز اللذين لم يكن لهما خطورة تذكر، رغم اكتفاء الفريق الحتاوي بالتنظيم الدفاعي، والاعتماد على الارتداد المعاكس والهجمات المضادة والتي استطاع من إحداها المدافع البرازيلي جوس سانتوس أن يضع الإعصار في المقدمة، عبر تسجيل هدف مباغت عند الدقيقة 38 من ركنية حولها رأسية بقوة في سقف مرمى الحارس جمال عبدالله.

أدار المباراة الحكم محمد عبيد خادم، وعاونه على الخطوط سبت عبيد ومحمد المازمي، ومحمد سالم يوسف حكماً رابعاً وعمر سليمان مقيم الحكام، وحمد الشيخ مراقب المباراة.