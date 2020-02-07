نهيان بن مبارك يستقبل «أخوات الرمال»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختُتمت النسخة السادسة من مسيرة النساء التراثية في حفل أقيم تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، في المجمّع الثقافي، بحضور العضوات وعائلاتهن.

واجتازت 60 سيدة من 24 جنسية رحلة بمسافة 120كم من أبوظبي إلى العين سيراً على الأقدام، استمرت خمسة أيام. وخاضت «أخوات الرمال»، كما يعرفن، هذه الرحلة الحافلة بالتحديات؛ لإحياء الرحلة الإماراتية الموسمية بين المدينتين، التي كانت تقوم بها القبائل منذ فترة ليست ببعيدة.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في معرض خطابه عن أهمية المسيرة: من منصبي وزيراً للتسامح، تجسد هذه المسيرة مبادئ الأخوة الإنسانية بأبهى صورها؛ حيث أتاحت هذه الرحلة للمشاركات فرصة اللقاء، والتعارف عن قرب.

وبفضل الدعم الذي قدمته كل مشاركة لغيرها من المشاركات، سواء بكلمات التشجيع أو بمجرد التواجد سوياً، نجحتنّ في تجاوز العقبات، وبناء مجموعة قوية ومتنوعة من النساء اللاتي يشكلن مصدر إلهام لباقي أفراد مجتمعنا.

وتتولى أسماء صديق المطوع وجودي بالارد تنظيم المسيرة.