منتخب الجودو يتوجه إلى فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت البلاد أمس بعثة المنتخب الوطني للجودو متوجهة إلى فرنسا استعداداً للمشاركة في بطولة جراند سلام باريس للجودو الكبرى، التي تفتتح يوم غد السبت بمشاركة 121 دولة، ويرأس البعثة ناصر التميمي أمين السر العام وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، الذي سيحضر اجتماعات الاتحاد الدولي للجودو IJF في باريس على هامش بطولة جراند سلام باريس، ويحمل التميمي رسالة من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، تتضمن بعض المقترحات الفنية بشأن بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو الكبرى.

وتضم بعثة المنتخب اللاعبين فيكتور وإيفان، وتبرز أهمية البطولة للمنتخبات المشاركة في الحصول على المزيد من النقاط للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، علماً أن فيكتور وإيفان قد تأهلا برصيد النقاط لدورة طوكيو.