«الخـــروف الأسـود» يخطـف أضـواء «ديــربــي» ميـــلان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريد صانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن نفض غبار مرحلة أخيرة صعبة مع توتنهام، كان فيها بمثابة «خروف أسود»، لإلهام إنتر في البحث عن لقبه الأول منذ 2010، عندما يستقبل جاره اللدود ميلان بعد غد الأحد في المرحلة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانضم ابن السابعة والعشرين إلى إنتر الشهر الماضي مقابل 22 مليون دولار أمريكي، بعد ستة مواسم ونصف الموسم مع نادي شمال لندن.

ومنذ أن عبَّر إريكسن عن رغبته بالرحيل عن توتنهام، هاجمته الجماهير، وقد عبر اللاعب الموهوب عن ارتياحه لفتح صفحة جديدة في إيطاليا.

وقال اللاعب الدنماركي: «إذا كان عقدك قصيراً، تكون مثل الخروف الأسود (تعبير يستخدم في إنجلترا لوصف عضو غريب داخل مجموعة ما)».

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ولعب إريكسن أساسياً في مباراة إنتر الأخيرة على أرض أودينيزي، وبعد خروجه في الدقيقة 58 سجل زميله البلجيكي روكيلو لوكاكو هدفي الفوز، ليبقى «نيراتسوري» على مسافة ثلاث نقاط من يوفنتوس المتصدر، لكن بفارق 19 نقطة عن ميلان قبل مواجهتهما على ملعب «سان سيرو».

صحيح أن ميلان يحتل المركز الثامن، إلا أنه لم يخسر في آخر خمس مباريات، خصوصاً بعد عودة مهاجمه السويدي العملاق زلاتان إبراهيموفيتش من الولايات المتحدة.

وعاد زلاتان إلى التدريب بعد غيابه بسبب المرض عن المرحلة السابقة، حيث أهدر ميلان نقطتين بتعادله مع فيرونا 1-1.

وعن إمكانية مواجهة زلاتان الأحد، قال إريكسن «يملك اسماً كبيراً. وهناك أيضاً سايمون كاير. تحدثت معه عندما كان في أتالانتا. ستكون أول مرة أواجهه، وبالتالي الأمر ممتع. آمل أن نظهر مكانتنا في الدوري».