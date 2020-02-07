الهاجري يتألق في كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الفارس محمد غانم الهاجري بلقب بطولة القفز الدولية من فئة النجمتين والتي تتزامن مع الحدث الرئيس بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية من الفئة الرفيعة، فئة الخمس نجوم والتي انطلقت منافساتها أمس الأول وتستمر حتى مساء يوم غد على الميادين الداخلية المغطاة والخارجية، وتشتمل على 28 شوطاً منها 7 أشواط من فئة الخمس نجوم و6 من فئة النجمتين ومثلها في بطولة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة وثلاثة أشواط لكل فئة من الشباب والناشئين والأشبال.

ويشارك في البطولة 400 فارس من 42 دولة عربية وأوروبية يتنافسون على جوائز مالية تصل إلى 560 ألف يورو، وينظم البطولة نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وذلك برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

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وأحرز الفارس محمد غانم الهاجري الفوز على الجواد «هيرميس» بعرض رائع بعد إكماله جولة أولى المنافسات برعاية السكب في زمن بلغ 63:39 ثانية، بمواصفات الجولة الواحدة عكس الزمن،وتنافس فيها 84 فارساً.

وانطلقت منافسات ثاني أيام البطولة أمس بالمنافسة التأهلية للجائزة الكبرى في بطولة النجمتين، وبمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز يبلغ ارتفاعها 140 سم، وقبل تحدياتها 59 فارساً وفارسة، وحاز الصدارة الفارس الإيرلندي شين برين بالجواد «كان ياما كان».

وفي أولى المنافسات الدولية لنهائي المراحل السنية بالمجموعة الإقليمية السابعة برعاية الشراع، أقيمت منافسة الفرسان الأشبال من جولة واحدة على حواجز 110 سم، وتنافس فيها 17 فارساً، ويتم ترحيل نتيجة الجولة إلى منافسة النهائي، كما أقيمت منافسة الفرسان من فئة الناشئين (الجونيورز) من جولة واحدة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم وشارك فيها 28 فارساً، وحاز 16 فارساً نتيجة الأداء النظيف دون خطأ.