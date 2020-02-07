العبدولي يترشح لعضـويـة اتحــاد الكــــرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”
أعلن جمعة حمدان العبدولي عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة ومدير الفريق الأول عن ترشحه لعضوية اتحاد الكرة، ليكون الرابع الذي يتقدم بترشيحه بعد هشام الزرعوني ممثل نادي الشارقة، وعامر الصيعري ممثل الوحدة، ويوسف حسين عن نادي الحمرية.
وأعرب العبدولي عن أمله في الفوز بالعضوية خلال الانتخابات المقررة في 12 مارس/ آذار المقبل، مشيراً الى أنه يحمل تطلعات وهموم أندية الهواة ولديه برنامج طموح ومتطور.
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