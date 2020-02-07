طيران الإمارات الراعي الرسمي لليون الفرنسي لمدة 5 سنوات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت طيران الإمارات، ونادي ليون الفرنسي، عن توقيع عقد رعاية لمدة خمس سنوات، تصبح بموجبه الناقلة الإماراتية الراعي الرسمي الرئيسي للنادي، اعتباراً من موسم 2020- 2021.

وسوف يظهر شعار طيران الإمارات الشهير«Fly Better» على معدات تدريب الفريق، وقمصان اللاعبين، في جميع مباريات النادي، حتى يونيو/ حزيران 2025.

عدا عن رعاية القميص، فإن الاتفاقية سوف تتيح لطيران الإمارات إبراز علامتها التجارية في استاد جروباما، إضافة إلى مرافق الضيافة وبطاقات حضور المباريات وحقوق تسويقية أخرى.

ورحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بانضمام فريق ليون إلى قائمة الرعاية الرياضية لطيران الإمارات. وقال سموه: «تقوم استراتيجية طيران الإمارات طويلة الأمد على مشاركة عملائنا في جميع أنحاء العالم، والتواصل معهم من خلال الرياضة. وقد وجدنا في نادي أولمبيك ليون شريكاً يجسد وعد شعارنا بتميز دائم، والسعي لتحقيق أعلى مستويات النجاح، كما أن هناك تواصلاً مباشراً بين ليون ودبي من خلال رحلات طيران الإمارات اليومية بين المدينتين. ولا شك في أن هذه الشراكة تفوق مجرد صفقة تجارية، ذلك أنها تعزز أيضاً مساهمة طيران الإمارات في المجالين الاقتصادي والاستثماري لمنطقة ليون، وفرنسا عامة، التي بدأنا خدمتها برحلاتنا منذ نحو ثلاثة عقود».

ويحظى أولمبيك ليون بمكانة بارزة في أوساط أندية كرة القدم الفرنسية، كما يشارك في دوري أبطال أوروبا، وشكّل الانسجام بين أعضاء الفريق والروح الرياضية والجمهور الوفي الذي يتبع الفريق أينما حل، عوامل أساسية في اتخاذ طيران الإمارات قرار الشراكة مع الفريق.

من جانبه، قال رئيس نادي ليون جان- ميشيل أولاس: «تمثل خطوة طيران الإمارات فرصة رائعة لنادينا، ومدينتنا. ونحن سعداء بالشراكة مع رائدة عالمية حقيقية، ذلك أن طيران الإمارات تجسّد الأناقة، وجودة الخدمة، وهي علامة تجارية متميزة لها سجل حافل في رعاية كرة القدم، والرياضة. ولا شك في أن هذه الشراكة طويلة الأجل تمثّل فرصة ممتازة لكلينا، ونحن ممتنون لطيران الإمارات على الثقة التي أولتنا إياها، ونتطلع إلى العمل معاً في السنوات الخمس المقبلة».

وإضافة إلى الشهرة العالمية لفريق أولمبيك ليون، فقد لعبت ليون دوراً مهماً في هذه الشراكة، ذلك أن المدينة تصنف كواحدة من أفضل المدن الأوروبية، وتزدهر كوجهة من الناحيتين الاقتصادية، والسياحية.

وكانت طيران الإمارات أول ناقلة جوية تربط ليون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نطاق أوسع عبر دبي مع الشرق الأوسط، وشرق إفريقيا، وجنوب آسيا، عندما أطلقت رحلات مباشرة إلى ليون في عام 2012.

وتعزز هذه الشراكة أيضاً التزام طيران الإمارات نحو منطقة رون ألب Ron Alpes

، ومساهمتها في النمو الاقتصادي من خلال ربط ليون ببعض من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، عبر شبكة خطوطها الواسعة التي تغطي 158 وجهة في قارات العالم الست.

وسوف تعمل طيران الإمارات، ونادي أولمبيك ليون، معاً، للتواصل مع الجمهور في جميع أنحاء العالم ومواصلة البناء على النجاح المذهل للفريق.

وإلى جانب شراكتها مع بعض من أكبر وأشهر أندية كرة القدم، تعد طيران الإمارات أيضاً شريكاً رائداً لأحداث رياضية عالمية في الجولف، والتنس، والرجبي، والكريكيت، وسباقات الخيل والسيارات.