غموض القمة المصرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

تسود حالة من الغموض حول مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير/شباط الجاري المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدوري، نظراً لعدم وصول الموافقات الأمنية على إقامتها في هذا الموعد على استاد القاهرة.

وكشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه أرسل خطابات للأمن منذ أكثر من أسبوع للحصول على موافقة رسمية لإقامة المباراة في هذا الموعد، موضحاً أنه سيجدد اتصالاته مع الأمن خلال الساعات المقبلة للحصول على الموافقة.

في السياق ذاته، قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: «أطالب اتحاد الكرة بتأجيل لقاء القمة إلى أجل غير مسمى، فلقاء السوبر المصري في الإمارات سيقام يوم 20 فبراير وتم تحديد لقاء الدوري يوم 24 لذلك أطالب بتأجيلها».

ورد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة القمة ستقام في موعدها، وقال في بيان له إن تأجيل المباراة في المرة الأولى تسبب في ارتباك جدول بطولة الدوري وأثر بالسلب على ارتباطات الأندية على الصعيدين المحلي والقاري.

وشدد اتحاد الكرة على أنه ليس هناك ما يعوق إقامة المباراة في الموعد المحدد لها، خاصة في ظل وجود تعاون تام من جانب جميع الهيئات.

من ناحية أخرى، كلّف محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، بإتمام صفقة أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي وست بروميتش الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبدأ مسؤولو الأهلي مُبكرًا رحلة ضم أحمد حجازي، بناءً على طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، الذي أبدى رغبته في تدعيم الدفاع بلاعب قوي ومُتميّز، بعد ترشيح أحمد حجازي.