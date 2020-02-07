99 حصاناً تتنافس في السباق الثامن بمضمار جبل علي اليوم

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي وراعي مضمار جبل علي، ينطلق السباق الثامن الذي يحمل اسم سباق «أم سقيم» في المضمار الأصفر ظهر اليوم بمشاركة 99 خيلاً ويبلغ مجموع الجوائز 620 ألف درهم، وكانت اللجنة المنظمة للسباقات في مضمار جبل علي أوضحت عبر المهندس شريف الحلواني مدير المضمار اكتمال كافة الأمور المتعلقة بسباق اليوم وذلك بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وممثلي الشركات الراعية لأشواط السباق الثامن، وتبلغ قيمة الجوائز المرصودة للترشيحات الصحيحة 78 ألف درهم إلى جانب الجوائز المالية والعينية التي ستجرى على الكوبونات المجانية التي ستقدم إلى الجمهور عند مداخل المضمار العائلي، وستطرح أيضاً السيارة الثامنة لسعداء الحظ وهي من ماركة شيري أريزو.

وينطلق الشوط الأول في الثانية والربع ظهر اليوم برعاية بنك دبي التجاري ومسافته 1950 متراً ومجموع جوائزه 75 ألف درهم بمشاركة 13 خيلاً هي ديزرت صن وماجسيتك ثندر وبراديش وتصويب واوتمن برايد وديلمون دايناستي وكينج دوم اوف بي وليدر شيب وماك في بالير وماجيك الوشن ومقدام وصن اوف نورماندي وتيرين.

ويلتقي في الشوط الثاني 13 خيلاً هي كرينسبيل وهالو وعبيان وهوكر ولايت كوين وشيبا وانيشال وكينجز شادو وتيلورز رو ووريفولجنس ستار وفراسبيرج وتاونز هيستوري وكالامازو، وتبلغ مسافة الشوط الثاني 1800 متر وسيكون سباقه برعاية الشعفار للاستثمار ومجموع جوائزه 80 ألف درهم.

أما ثالث الأشواط فسيكون برعاية الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين وجائزته 85 ألف درهم ومسافته 1600 متر ويتنافس عليه 18 خيلاً أبرزها جريلي وستورد بوي وروي اوربيسون وآروواي ونيتيف ابيل ورايج وسالفادوري ومنتخب وسلتيك برنس ومايتيلي وبوسكورينو وتريشرد تايمز.

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وسيكون رواد المضمار العائلي على موعد مع قمة الإثارة والندية في شوط النخبة والكبار عبر سباق الشوط الرابع وهو الشوط الرئيسي الذي سيجري سباقه برعاية مزارع ديرنزتاون وجائزة الشوط الرئيسي 115 ألف درهم ومسافته 1950 متراً ويتقدم للمنافسة على اللقب الكبير اليوم 19 خيلاً هي ترايد اند ترو لمحمد البسطي وجالس لمحمد فاروق وهيشكياري لامان كيشور وبيج كيتين لحسين العباس ودخان لحمدان المنصوري وستاري ايس للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم وسيكريت تريد للشيخ عبد العزيز النعيمي ودبي كنال لعيلان كدفور المهيري والنادر لصالح عمر بن حيدروايمريتيس امباير لأحمد عبد الله وارادتي لنقابة بورسلي وكيب اوف ايجلز لصالح عمر بن حيدر وودديتون لعبد الله مناحي وكونلوجن لجالاكسي للسباقات وفلاج فيستيفال لشين اوينج وكي بيد للشيخ راشد بن حميد النعيمي وتفاخر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ويختتم سباق اليوم ببطولة شركة الساحل للمقاولات في الشوط السابع وجائزته 90 ألف درهم ومسافته 1000 متر وتتنافس على بطولته 14 خيلاً أبرزها الفلك وكوديتايم واكوانورا وميدلاندر وكوايت اندوفر وراحي وجينيتيسيست وترينشس.

ويحلق بنك الإمارات دبي الوطني برعاية ثنائية للشوطين الخامس والسادس وجائزة الشوط الخامس 100 ألف درهم وهو الشوط الرئيسي الثاني في سلسلة سباقات اليوم ومسافته 1400 متر وتتنافس على ألقابه 13 خيلاً أبرزها دلالات واشتراك وتدبير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

أما الشوط السادس فجائزته 75 ألفاً ومسافته 1400 متر أيضاً وتشارك فيه 18 خيلاً أبرزها المطير وبولد أرمور وكوست سكاي وكوزمو كريمر وفتح الباري وانكلود زي كلاس وميدنايت ديل وميراكل ميكر والعصوف ومامبو ميسشيف.