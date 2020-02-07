بوقرة: حماس لاعبي الفجيرة يسعدني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

وصف الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة مباراة خورفكان اليوم بأنها من فئة النقاط الست بوصفها من اللقاءات المصيرية والحاسمة في صراع البقاء، وسيدخلها «الذئاب» بشعار الفوز فقط رغم علمهم بالتحسن الواضح الذي طرأ في صفوف أبناء الخور جراء التعاقدات الجديدة.

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وعبر بوقرة عن سعادته بالمستوى الجيد الذي ظهر به الفريق أمام شباب الأهلي المُتصدر في الجولة الماضية والمردود الإيجابي الذي يقدمه الأجانب الجدد وانسجامهم السريع.

وأضاف أنه رغم ضيق الوقت للتحضير للقاء (ثلاثة أيام) إلا أنه لمس خلال التدريبات انضباطاً وحماساً كبيرين من اللاعبين، مشيراً إلى أن ردة الفعل المطلوبة من لاعبيه هي الإصرار على الفوز والقتال وتقديم أفضل ما لديهم.

أما في ما يتعلق بالغيابات فأكد بوقرة أن الفريق مكتمل الصفوف مع تماثل البرازيلي جوناثان للشفاء وعودة الثنائي فهد سبيل وحميد عباس اللذين غابا عن اللقاء السابق بسبب الإيقاف.