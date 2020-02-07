راميات عُمان يحصدن ذهبية الرماية «10 أمتار مسدس هوائي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية:مسعد عبد الوهاب

حصدت راميات سلطنة عُمان «نادي الاتحاد العُماني للرماية» ذهبية منافسات «مسدس هواء 10 أمتار فرق»، بينما خطفت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة الميدالية الفضية؛ وذلك في افتتاحية المسابقة التي أقيمت ضمن النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة؛ (الجهة المنظمة للمحفل الكبير) الذي تستمر منافساته حتى 12 فبراير/شباط الجاري.

وشهدت المنافسات التي أقيمت على صالة الرماية التابعة ل«مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة»، تنافساً قوياً خطفت فيها ممثلات السلطنة الميدالية الذهبية الأولى بحصولهن على 1651-35 نقطة عبر فريقهن المكون من: وضحى البلوشي، وسهير الجهماني، وحورية أحمد اليحيائية.

أحرزت راميات الإمارات فضية المركز الثاني بحصولهنّ على 1622-19 نقطة عبر الفريق المكون من: وفاء آل علي، وسلوى الظاهري، وصفاء الهاشمي، لتكتفي راميات الفريق البحريني بالميدالية البرونزية عبر فريقهن المكون من: موزة علي، وعائشة البريكي، ومريم القاسمي بتحقيقهنّ لنتيجة 1621-26 نقطة.

وتتواصل اليوم منافسات الرماية لفئة 10 أمتار بندقية ضغط الهواء، بمشاركة أربع دول؛ هي: الإمارات، والبحرين وسلطنة عُمان، والجزائر، على ميدان صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة. وحصدت الرامية البحرينية موزة علي المركز الأول والميدالية الذهبية ضمن منافسات الرماية «فردي - مسدس هواء 10 أمتار»؛ بعد تحقيقها لنتيجة 235.2 نقطة، فيما انتزعت الإماراتية وفاء آل علي، الميدالية الفضية محققة 229.2 نقطة، وتوجت الرامية العُمانية وضحى البلوشي بالميدالية البرونزية، والمركز الثالث بنتيجة 208.9.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً بين راميات الإمارات، والبحرين، وعُمان، والجزائر وعقب نهاية المنافسات توّج الشيخ سيف محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، وعبيد الطنيجي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعبدالملك جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

ومع انتهاء التتويج، قالت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة: «كل الشكر والتقدير لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على رعايتها للدورة، ودعمها المتواصل، وحرصها على أن تتمتع بكل عوامل النجاح، في الوقت ذاته أثمّن جهود جميع القائمين على الدورة في نسختها الخامسة على حسن التنظيم والمستوى الاحترافي الذي أبدوه».