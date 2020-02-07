«فخر أبوظبي» يشعل الصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشعل الجزيرة الصدارة بعد فوزه القاتل على شباب الأهلي 2-1 بفضل هدف عالمي رائع من خلفان مبارك في الدقيقة 88 في افتتاح الجولة 16 من دوري الخليج العربي. وبقي شباب الأهلي في المركز الأول برصيد 36 نقطة، وصعد الجزيرة إلى المركز الثاني وله 30 نقطة.

وفي المباريات الأخرى التي أقيمت أمس، فاز الوحدة على بني ياس 3-صفر، والظفرة على النصر 2-1، وحتا على اتحاد كلباء 1-صفر.