قمــة بيـن الحمـريــة والإمـارات تحاكــي الصــدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تفتتح اليوم الجولة الأولى من دور الإياب لدوري الدرجة الأولى بمباراتين، تجمع الأولى الحمرية مع الإمارات، والثانية الذيد مع دبا الفجيرة في الساعة الخامسة والثلث عصراً.

يستقبل الحمرية صاحب المركز الثالث فريق الإمارات المتصدر في مباراة كبيرة ينتظرها عشاق دوري الهواة وأنصار الفريقين لأنها بين فريقين مرشحين بقوة للصعود إلى دوري الخليج العربي.

وتعتبر المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لفريق الحمرية بالذات الذي يرغب في مواصلة صحوته الأخيرة ومواصلة النتائج الإيجابية لتشديد الخناق على المتصدر، وبكل تأكيد لا توجد فرصة أفضل من مواجهة المتصدر نفسه لتقليل الفارق معه لأن نوعية هذه المباريات تعتبر من مباريات الست نقاط، فالحمرية يمتلك 19 نقطة وفوزه على الإمارات (24 نقطة) يجعله يقلص الفارق معه إلى نقطتين.

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وسيرمي مدرب الحمرية غازي الغرايري بثقله في المواجهة من أجل كسب النقاط الثلاث لإبقاء حظوظه في المنافسة على الصعود لأن الخسارة ستوسع الفارق إلى ثماني نقاط بينه وبين ثنائي الصدارة وحينها ستكون المهمة أكثر صعوبة خصوصاً أن التعويض صعب مع المباريات القليلة للدوري، وربما يدفع المدرب التونسي بوجوه جديدة على غرار عمر بريتي اللاعب المقيم الذي تعاقد معه العنابي مؤخراً وهو كان يلعب في صفوف العروبة.

وبالمقابل تعتبر المباراة فرصة لفريق الإمارات للاقتراب خطوة أخرى من العودة إلى دوري الخليج العربي وسيعمل «الصقور» على البناء على ما تحقق في الذهاب من أرقام بالمزيد من الانتصارات لتوسيع الفارق وتأمين موقفه، لكن المدرب جوجيكا ولاعبيه يدركون تماماً أن المهمة لن تكون سهلة لأن المباراة أمام فريق طموح ويلعب في أرضه ووسط جماهيره وهو فريق قوي بكل المقاييس.

وفي مباراة أخرى، يستضيف الذيد (10 نقاط) فريق دبا الفجيرة (17 نقطة) في مباراة يدخلها الذيد بطموحات الفوز من أجل تصحيح الصورة والتقدم في جدول الترتيب، فالفريق البنفسجي لا يملك فرصة الصعود لكنه يرغب في إنهاء الموسم في مركز متقدم يليق به كفريق عريق لهذا فهو مطالب بتحقيق أكبر عدد من الانتصارات، وسيحاول المدرب محمد العجماني استغلال تذبذب نتائج دبا باللعب بخطة هجومية تربك حسابات النواخذة وذلك من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث، فيما ستكون المباراة طريقاً باتجاه واحد بالنسبة لدبا الفجيرة الذي خيب آمال أنصاره مؤخراً وابتعد عن المقدمة تاركاً الحمرية يتقدم عليه إلى جانب الإمارات والحصن، وتجمد عند رصيد 17 نقطة بعد الخسارة القاسية والمؤثرة من العروبة لكن الفريق ما زال يملك فرصة المنافسة على الصعود من ناحية حسابية لكنه في الوقت ذاته يدرك أن أي نتيجة غير الفوز ستعني تضاؤل حظوظه في التأهل، لهذا سيتعامل النواخذة مع المباراة على أنها مباراة نهائية لأن مصير الفريق قد يكون مرتبطاً بمباراة اليوم.

وكانت إدارة النادي أعفت المدرب البرازيلي سيرجيو وعينت مكانه المغربي أحمد مجاهد مدرب فرق 16سنة، وهو مدرب لديه خبرة جيدة من خلال قيادته فريق التعاون من قبل وعدداً من الفرق العمانية إلى جانب فرق المراحل السنية في الظفرة وحتا ودبا الفجيرة.