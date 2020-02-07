عالي البحريني يحصـد ذهبية فرق كرة الطاولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج نادي عالي البحريني، بذهبية بطولة الفرق في مسابقة كرة الطاولة، التي أقيمت أمس الأول، في الصالة المغلقة بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وحل نادي الجمعية النسوية لتنس الطاولة الجزائري ثانياً واكتفى نادي الفتاة الرياضي الكويتي بالمركز الثالث.

وشهدت المنافسات، إثارة وندية كبيرة، بعدما تساوت 3 فرق في صدارة الترتيب، برصيد 9 نقاط، وهي نادي عالي البحريني والجمعية الرياضية النسوية الجزائري ونادي الفتاة الرياضي الكويتي، ليحسم الفريق البحريني اللقب، بفضل تفوقه في عدد الأشواط التي حققها خلال المنافسات، بينما حل ثانياً الجمعية الرياضية النسوية الجزائري، وجاء في المركز الثالث نادي الفتاة الرياضي الكويتي، أما المركز الرابع كان من نصيب نادي الشارقة الرياضي للمرأة بعدما حصل الفريق على 7 نقاط.

وحصد عالي البحريني، اللقب، بعدما بدأ منافسات اليوم الثاني من مسابقة الفرق، بالفوز على نادي جدة الأخضر السعودي 3-1، وفازت مريم عبدالله العالي على شنن زكي 3-0 (11-5 و11-4 و11-3)، كما فازت شقيقتها فاطمة عبدالله العالي على ميسون عبدالقادر الصويغ 3-0 (11-4 و11-8 و11-6)، أما ياسمين جميل مندورة، حققت الشوط الوحيد للفريق السعودي بالانسحاب بسبب عدم وجود لاعبة ثالثة تشارك مع نادي عالي البحريني، قبل أن تحسم مريم عبدالله الشوط الثالث بالفوز على ميسون الصويغ بنتيجة 3-0 (11-3 و11-7 و11-5)، وجمعت قمة مباريات اليوم الثاني الجمعية الرياضية النسوية الجزائري مع نادي عالي البحريني؛ حيث تقدم الفريق الجزائري بالشوط الأول بفوز كاتية كساسي بالانسحاب، قبل أن يحقق نادي عالي الفوز بثلاثة أشواط متتالية بفوز مريم عبدالله العالي على مليسة ناصري 3-1 (11-7 و12-10 و8-11 و11-7)، كما فازت فاطمة عبدالله العالي على خولة بن يمينة 3-0 (11-8 و11-8 و11-3)، قبل أن تحسم مريم عبدالله المباراة بالفوز على كاتية كساسي 3-0 (11-9 و11-5 و11-9).

وعقب انتهاء المنافسات توج عبدالملك جاني، عضو مجلس الشارقة الرياضي، وسالم يوسف القصير، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع رئيس هيئة تطوير معايير العمل في حكومة الشارقة، الفائزات بالميداليات الملونة.