حديقة الحيوانات في العين تستضيف سباق السيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:”الخليج 365”

ينطلق في حديقة الحيوانات بالعين يوم غد السبت، سباق الجري للسيدات بالتعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك الرياضية، حيث يهدف السباق إلى إتاحة الفرصة للسيدات للمشاركة في تجربة رياضية مميزة وسط الحياة البرية الطبيعية.

ومن المتوقع أن يستضيف السباق ما يفوق ال200 مشاركة من عاشقات رياضة الجري، ومحبات المناظر الطبيعية في حديقة الحيوانات بالعين، للاستمتاع بممارسة الرياضة في أجواء حيوية.

وعبر عمر يوسف البلوشي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، عن سعادته باستضافة الحديقة لسباق الجري للسيدات، والذي يسعى إلى تعزيز المشاركة المجتمعية ويعمل على تشجيع سيدات المجتمع المحلي على اتباع نمط حياة صحي.