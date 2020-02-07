شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مثير لرابتورز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد الجناح الإسباني سيرج إيباكا فريقه تورونتو رابتورز حامل اللقب إلى الفوز الثاني عشر على التوالي وكان مثيراً على حساب ضيفه إنديانا بيسرز 119-118 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وسجل سيرج إيباكا، الكونغولي الأصل، 30 نقطة وهي أكبر غلة له هذا الموسم، بينها ثلاثية الفوز قبل 30 ثانية من نهاية الوقت الأصلي حيث كان فريقه متخلفاً بفارق سلة واحدة، مع سبع متابعات بينها ست دفاعية وثلاث تمريرات حاسمة.
وعزز تورونتو رابتورز موقعه في المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس.
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