شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الشارقة تبحث عن الفوز أمام المجمع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستكمل اليوم الجمعة منافسات كرة السلّة ب3 مواجهات حاسمة لحساب الجولة ما قبل الختامية في دوري المجموعات حيث يلتقي نادي الشارقة الرياضي للمرأة مع نظيره المجمع البترولي الجزائري في الثامنة مساءً على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ضمن مواجهة تسعى لها صاحبات الضيافة لضمان اقتناص النقطة الخامسة ومزاحمة الجزائريات على وصافة فرق المجموعة.

كما يلتقي إليت السعودي والفتاة الكويتي، والساحل السوري والرفاع البحريني.

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