رايولا يشبه بوجبا ودي ليخت بلوحتين فنيتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تتنوع شخصيات وكلاء أعمال اللاعبين، فمنهم من يدرس شخصية اللاعبين بتمعن، ومنهم من يتابع صعود نجمهم ويهدد بقاءهم في أنديتهم، بحثاً عن الأمجاد في مكان آخر، من النوع الأول وكيل الأعمال الإيطالي مينو رايولا الذي خرج مؤخراً بتشبيه موكليه الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد والهولندي ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس بلوحات فنية.

وقال رايولا: «بوجبا مثل لوحات الرسام الأمريكي جون ميشيل باسكويه، كان الأمريكي رساماً تعبيرياً بلمسة ثورية، تماماً مثل بوجبا، أما دي ليخت فيشبه لوحة «ذا نايت ووتش» (حارس الليل) لرامبرانت. سمعت أنه يعاني في اليوفي لكنني أراه يتطور فهذه أول تجربة في ناد أجنبي وثقافة مختلفة لشاب أمضى عمره في أياكس.دي ليخت مثل ناقلة نفط، لا يمكن أن تتوقع أن يغير اتجاه مساره في لحظة واحدة، يتقدم على الدوام وعندما يحسم وجهته لا مكان للتوقف بعدها».

أما النوع الثاني فهو سانتوس وكيل أعمال النجم الإيطالي جورجينيو مفتاح المدرب لامبارد في تشيلسي، والذي هدد بقاء اللاعب إذ قال: «يريد جورجينيو حصد لقب أمم أوروبا مع المنتخب في يورو 2020 وأعتقد أنه سيخطف أنظار الكبار فليس هناك الكثير من لاعبي الوسط مثله حالياً في أوروبا».