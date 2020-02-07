شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل خاسر للاتسيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرّط لاتسيو في فرصة الارتقاء إلى الوصافة بعد تعادله سلباً مع ضيفه فيرونا في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكانت نقاط الفوز الثلاث كفيلة بوضع لاتسيو في المركز الثاني أمام إنتر بفارق نقطة واحدة وخلف يوفنتوس المتصدر بنقطتين، لكن التعادل أبقى الأمور على حالها، حيث رفع لاتسيو رصيده إلى 50 نقطة، خلف يوفنتوس (54 نقطة) وإنتر (51 نقطة).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعادل خاسر للاتسيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.