شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن إلى ربع نهائي الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة كأس ألمانيا، وبلغ الدور ربع النهائي للمرة الثالثة عشرة توالياً بثأره من ضيفه هوفنهايم بعدما حول تخلفه أمامه بهدف إلى فوز 4-3 في مباراة متقلبة على «أليانز أرينا».
وخاض بايرن مباراة هوفنهايم بمعنويات عالية بعدما ارتقى إلى صدارة ترتيب الدوري نهاية الأسبوع الماضي بفوزه الكبير على مضيفه ماينتس 3-1، مستفيداً من تعادل لايبزيغ المتصدر السابق مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-2.
وحقق بايرن ميونيخ الفوز في مبارياته الست الأخيرة في الدوري وتحديداً منذ خسارتيه المتتاليتين أمام باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ، فاعتلى صدارة البوندسليجا التي يسعى إلى التتويج بلقبها للمرة الثامنة توالياً، بفارق نقطة واحدة أمام لايبزيغ الذي سيكون خصمه المقبل بعد غد الأحد في «أليانز أرينا».
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