ريجيكامب: ليس من السهل هزيمة عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل أنه من ليس السهل الفوز على عجمان، وقال: منافسنا لديه أسلوبه الخاص، يدافع جداً وخطر جداً في الهجمات المرتدة، ويقاتل لاعبوه على الكرة، لذلك فإن الفوز على عجمان صعب، وعلينا أن نقاتل نحن أيضاً لأننا نلعب على أرضنا.

ودعا لاعبيه لأن يكونوا أذكياء عندما تسنح لنا الفرص، مؤكداً انه سيشرك اللاعبين المقاتلين.

وعن خسارة الخمسة أمام العين قال المدرب الروماني: لو شاهدنا المباراة كاملة وحللناها، فإننا قدمنا مباراة جيدة، لكن الحقيقة أننا خسرنا بنتيجة كبيرة، وأنا حزين جداً بسبب هذه الخسارة.

وكشف أن الوصل سيفتقد خدمات الإكوادوري فيرناندو غايبور بسبب الإصابة.