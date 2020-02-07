شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مرسيليا وتعادل ليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ مرسيليا على فارق النقاط ال12 مع باريس سان جيرمان المتصدر بفوزه على مضيفه سانت إتيان 2-صفر في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وأخفق ليون بتعويض خسارته في المرحلة الماضية أمام نيس 1-2، وسقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه اميان.
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