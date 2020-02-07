شكرا لقرائتكم خبر عن كايو يواجه جماهير فريقه السابق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض اللاعب البرازيلي كايو لوكاس المنتقل للشارقة حديثاً ونجم نادي العين السابق اختباراً صعباً اليوم عندما يواجه لأول مرة الجماهير العيناوية في استاد هزاع بن زايد الذي شهد صولات وجولات للنجم البرازيلي مع «الزعيم»، وكثيراً ما أسعد الجماهير البنفسجية باللمحات الفنية الرائعة والأهداف الجميلة، ويكفي أنه كان أحد المساهمين الأساسيين في حصول العين على لقب وصافة أندية العالم قبل عامين.
ويبقى السؤال المطروح كيف ستستقبل الأمة نجمها السابق، وهل ستعامله كما فعلت مع قائدها عمر عبد الرحمن «عموري» الذي انتقل للجزيرة، حيث كانت صفارات الاستهجان هي سيدة المشهد في أول لقاء بينهما.
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