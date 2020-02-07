جراحة لديمبيلي في 11 فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيخضع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة لجراحة في فخذه الأيمن في 11 فبراير/ شباط الجاري.

وقال برشلونة إن ديمبيلي «سيخضع للجراحة في توركو في فنلندا لعلاج قطع في وتر فخذه الأيمن. وبعد الانتهاء من الجراحة سيتم تقديم معلومات إضافية حول مدة تعافيه».

وكان ديمبيلي تعرض لإصابة جديدة بعد خوضه تسع مباريات فقط هذا الموسم في تدريب برشلونة الاثنين الماضي.