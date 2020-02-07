شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة لديمبيلي في 11 فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيخضع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة لجراحة في فخذه الأيمن في 11 فبراير/ شباط الجاري.
وقال برشلونة إن ديمبيلي «سيخضع للجراحة في توركو في فنلندا لعلاج قطع في وتر فخذه الأيمن. وبعد الانتهاء من الجراحة سيتم تقديم معلومات إضافية حول مدة تعافيه».
وكان ديمبيلي تعرض لإصابة جديدة بعد خوضه تسع مباريات فقط هذا الموسم في تدريب برشلونة الاثنين الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر جراحة لديمبيلي في 11 فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.