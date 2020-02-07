الوصل يخسر أمام المجمع في الطائرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فجّر نادي المجمع البترولي الجزائري مفاجأة من العيار الثقيل، أمس الأول؛ بعد أن أوقف تقدم نادي الوصل حامل لقب كرة الطائرة، بعد مواجهة دراماتيكية مثيرة حسم نتيجتها ممثل الجزائر ب3 أشواط نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وحملت انطلاقة الشوط الأول ندية متكافئة تحبس الأنفاس؛ لكن الختام كان جزائرياً في حسم النتيجة بفارق مريح، وبتفوق ملحوظ بواقع (25 -12) ليخسر الوصل أول شوط في البطولة.

وفي مستهل الشوط الثاني، استعاد الوصل عافيته، وقدّم مستويات قوية؛ لكن إصرار لاعبات نادي المجمع البترولي الجزائري أوصلهن إلى تحقيق الفوز بالشوط الثاني بنتيجة مريحة بواقع (25-16) وسط مفاجأة وذهول من جماهير ومشجعات سيدات الوصل، ليتكرر السيناريو نفسه في الشوط الثالث الذي كان من نصيب نادي المجمع البترولي الجزائري بنتيجة (25-9).

وفي مباراة ثانية، استضاف نادي الشارقة الرياضي للمرأة، على صالته وبين جماهيره نادي الصفاقسي التونسي في قمّة من العيار الثقيل، انتهت لمصلحة النادي التونسي بنتيجة (3- صفر).وفي مواجهة رفيعة المستوى، جمعت ممثل الأردن دي لا سال، وتلدرة السوري حسمت لاعبات الأردن الموقف لمصلحتهن بنتيجة (3-2).