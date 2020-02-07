«ميركاتو» إنجلترايعود إلى التوقيت التقليدي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صوتت أندية الدرجة الممتازة في كرة القدم الإنجليزية على قرار تأجيل موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية ليتزامن مع باقي الدوريات الأوروبية. وقررت الأندية خلال اجتماع العودة إلى التاريخ التقليدي في نهاية شهر أغسطس أو بداية سبتمبر/‏أيلول، بعد موسمين أُغلق فيهما الباب عشية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري (ما يقارب منتصف أغسطس).

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