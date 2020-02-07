أول تعليق من «أليو ديانج» بعد إحراز هدف الفوز في بيراميدز

أعرب "أليو ديانج" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة 16 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال "ديانج" خلال تصريحات لقناة "on sport" : المباراة كانت صعبة خاصة وأن بيراميدز سجل أولا,معقبا :بذلنا مجهود كبير وأشكر الجماهير التي ساندتنا واشكر زملائي الذي ساعدوني

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وتابع : الهدف الذي دخل مرمانا سبب لنا القلق ولكن الحمد لله عدنا في المباراة بعد التعادل وظهرنا بمستوانا ونجحنا في إحراز الهدف الثاني