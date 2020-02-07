هنأ المستشار "تركى آل الشيخ" الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، الفريق بعد فوزه على بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الـ 16 من منافسات الدوري الممتاز . وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا :مبروك الحمدالله الفوز ... العقدة راحت بعدي???? Advertisements وكتب "آل الشيخ" منشور أخر قائلا : الي يلعب معنا يستحمل ????????❤???????? وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده الى النقطة 39 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 26 فى المركز الخامس من جدول الترتيب .

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من "تركي آل الشيخ" بعد فوز "الأهلي" وفك عقدة "بيراميدز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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