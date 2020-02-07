شن "هاني سعيد" المدير الرياضي لنادي بيراميدز هجوماً حاداً علي حكم لقاء "بيراميدز"و"الأهلي", متسائلًا متي يمكن أن تتوقف هذه القرارات التي تؤثر على نتائج المباريات.
وقال "سعيد" خلال تصريحات لقناة "on sport" : كلنا نعرف ما الذي يحدث والأجواء التي تصنع القرارات والمواقف، لكن السؤال هو متى سيتوقف هذا؟ وكيف يمكن أن ينصلح الحال؟
وتابع : منذ أن كنت لاعبًا وكرة القدم تدار بهذا الشكل ولا أعرف متى ينصلح الحال, وفي النهاية يقولون ممنوع استقدام حكام أجانب، لكننا سنطلب حكام أجانب بالطبع.
ورد "سعيد" على سؤال حول إمكانية تحسن الأوضاع التحكيمية عقب تطبيق تقنية "var"،قال : "البلد الوحيد الذي سيفشل فيه الـ VAR هو مصر."
كانت هذه تفاصيل خبر «هاني سعيد» غاضبًا بعد الهزيمة من الأهلي : مسلسل التحكيم مبينتهيش..و الـ «VAR»سيفشل في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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